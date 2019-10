Política CPI das fake news mobiliza governo e convoca seis assessores ligados a Carlos e Jair Bolsonaro Entre os convocados estão pessoas que trabalharam na campanha de 2018 e ocupam cargos no chamado “gabinete do ódio”

Com seis assessores de Jair Bolsonaro convocados pela CPI mista das fake news, o governo tenta reduzir o desgaste com a presença deles no Congresso e avalia recorrer à Justiça para que tenham o direito de ficar em silêncio diante dos parlamentares. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que alguns dos servidores já foram procurados por auxiliares do presidente para receber or...