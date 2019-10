Política CPI das Fake News convoca assessores de Bolsonaro e integrantes do 'gabinete do ódio' Grupo é ligado ao vereador Carlos Bolsonaro, responsável pela estratégia de comunicação da campanha do pai no ano passado

Nem mesmo a presença do novo líder do PSL, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), evitou uma nova derrota do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Fake News. Deputados e senadores do colegiado aprovaram nesta quarta-feira (23) a convocação de assessores do presidente Jair Bolsonaro, incluindo o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, o assessor especial d...