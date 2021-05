Política CPI da Pandemia vai pedir que PF apure ameaças recebidas por senadores Solicitação foi feita pelo vice-presidente da comissão

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado vai encaminhar à Polícia Federal (PF) cópias de ameaças e xingamentos feitos nas últimas semanas a parlamentares que integram o colegiado. A solicitação de encaminhamento do conteúdo – que tem chegado aos senadores via WhatsApp ou redes sociais – para providências foi feita nesta terça-feira (18) p...