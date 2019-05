Política CPI da Enel aprova convocação do ex-governador Maguito Vilela Requerimento do deputado Alysson Lima foi aprovado na mesma sessão que ouviu José Eliton; deputados reprovaram oitiva com Iris Rezende

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a venda da Celg e a suposta falta de investimentos da Enel aprovou nesta terça-feira (14) a convocação do ex-governador Maguito Vilela (MDB). Autor do requerimento, o deputado Alysson Lima (PRB) também propôs convocar o ex-governador e atual prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), mas proposta foi negada pela c...