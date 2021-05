Política CPI da Covid: Senado inicia fase de depoimentos; confira o que você precisa saber Com apenas duas sessões realizadas, a comissão virou palco de uma guerra declarada entre governistas e senadores do chamado G7, bloco composto por independentes e opositores do Palácio do Planalto

