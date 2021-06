Política CPI da Covid quer ouvir YouTube e Facebook sobre lives de Bolsonaro Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou convocação de representantes das empresas

O vice-presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta sexta-feira (18) requerimentos de convocação de representantes do Facebook e do YouTube para explicarem a veiculação de falas do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse na quinta-feira (17) que a contaminação pelo coronavírus é mais...