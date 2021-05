Política CPI da Covid começa com ataques e retaliações Já nas duas primeiras sessões, foi declarada guerra entre os quatro governistas e os senadores do chamado G7, bloco composto por nomes independentes e opositores do Planalto

Com apenas duas sessões realizadas, a CPI da Covid virou palco de uma guerra declarada entre governistas e senadores do chamado G7, bloco composto por independentes e opositores do Palácio do Planalto. Além de protagonizar disputas judiciais e bate-boca até o momento, os congressistas dos dois grupos já preparam uma batalha de requerimentos para retaliar os adversários. ...