Política CPI aprova relatório e pede punição de Bolsonaro e mais 79 São atribuídos crimes ao governo e é pedida responsabilização de agentes, com ênfase no presidente, pela pior tragédia sanitária do país

Instalada para investigar as ações e omissões no enfrentamento da pandemia mais letal da história, que soma mais de 606 mil mortes no Brasil, a CPI da Covid chega ao fim nesta terça-feira (26) com a aprovação de relatório que atribui crimes ao governo federal e pede a responsabilização de vários agentes, sobretudo do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro.O r...