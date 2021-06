Política CPI afirma que há culpados pelas 500 mil mortes e que, no depender da comissão, eles serão punidos O texto ainda sugere que as mortes representam um crime contra humanidade, morticínio e genocídio

A CPI da Covid divulgou na tarde deste sábado (19) uma nota na qual lamenta a marca de 500 mil mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Os senadores afirmam que há culpados por essa situação e, que no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente. O texto ainda sugere que as mortes representam um crime contra humanidade, morticínio e geno...