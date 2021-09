Política Covid apenas encurtou vida de vítimas por alguns dias ou semanas, diz Bolsonaro a alemães E m entrevista Bolsonaro voltou a dar declarações negacionistas sobre a Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dar declarações negacionistas sobre a Covid-19 no começo deste mês em entrevista a alemães de extrema-direita. "Muitas [vítimas] tinham alguma comorbidade, então a Covid apenas encurtou a vida delas por alguns dias ou algumas semanas", disse Bolsonaro. A fala do presidente ocorreu no dia 8 de setembro, em entrevista dada para M...