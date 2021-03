Política Covid-19: Projeto prevê que vacinas compradas com recurso estadual sejam exclusivamente para goianos Deputado estadual, Delegado Eduardo Prado argumenta que o STF deu autonomia aos Estados para a compra de vacinas e, por isso, Goiás não precisa ratear o recurso com o Governo Federal

Atualizada às 16h38 O deputado estadual Delegado Eduardo Prado (DC) vai apresentar na terça-feira (2) um projeto de lei para que todas as vacinas contra a Covid-19 compradas por Goiás com recurso estadual sejam aplicadas na população goiana. A proposta é uma reação à declaração do governador Ronaldo Caiado (DEM), que disse em live que, das vac...