Redação O POPULAR com informações do MP-GO

Os vereadores de Rio Verde Lúcia Helena Batista de Oliveira e Elvis Castro Silva devem retirar de suas páginas no Facebook, por recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO), postagens vinculando suas imagens a programa assistencial emergencial de combate ao coronavírus.

De acordo com o documento assinado pela promotora de Justiça Renata Dantas de Morais e Macedo, da 4ª Promotoria de Justiça da comarca, que também instaurou inquérito civil público para apurar ato de improbidade praticado por eles, os dois vereadores ainda utilizaram o WhatsApp para envio de mensagens com o mesmo conteúdo.

O programa de assistência social foi criado pelo município por causa da pandemia do coronavírus. Na postagem, em formato de santinho político ou eleitoral, Lúcia Helena e Elvis Silva vinculam imagem, nome e o mandato ao Comitê de Enfrentamento Social e Econômico ao Coronavírus no Município de Rio Verde (Coersec-RV), composto por várias entidades públicas, representantes de entidades de classe e da sociedade civil organizada e empresários.

Renata Dantas explica que a prática de utilizar de serviço público ou de um programa assistencial promovido por comitê composto por várias entidades públicas configura ato de promoção pessoal. A promotora afirma que a probidade administrativa exige honestidade e lisura, não permitindo que qualquer agente público se aproveite dos poderes e facilidades decorrentes dos cargos ou mandatos para tirar proveito pessoal.

Segundo ela, a Constituição Federal estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Ressaltou que os princípios da moralidade e da impessoalidade devem reger o comportamento dos administradores públicos. “A administração pública, os seus bens e os seus interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador, sendo dever gerenciá-los nos termos da finalidade legal a que estão adstritos, não podendo nunca usá-los para proveito próprio”, afirmou.

A promotora de Justiça explicou que o programa assistencial foi criado visando à aplicação de recursos públicos e a arrecadação de recursos financeiros e de alimentos, por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas, para distribuição às famílias carentes e mais afetadas pelas medidas tomadas para a contenção da disseminação da Covid-19. Em razão disso, os dois vereadores devem evitar fazer qualquer referência às suas imagens ao divulgarem as ações do programa e do Coersec-RV. Foi fixado prazo de três dias para que os dois encaminhem resposta por escrito sobre as providências adotadas para o atendimento à recomendação.