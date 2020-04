Os comerciantes da Região da 44 elaboraram um protocolo com sugestões de restrições que possibilitariam uma reabertura das lojas com segurança a partir da próxima segunda-feira. As propostas foram apresentadas ao governo estadual e devem ser avaliadas numa reunião hoje. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg) também enviou um ofício ao governo com uma lista de 14 segmentos que poderiam reabrir com restrições ou por não apresentarem risco de aglomerações.

Representantes da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) se reuniram com representantes do governo na última segunda-feira, quando apresentaram um ofício com o protocolo de medidas a serem adotadas. Entre elas, estão medidas básicas de segurança, como a restrição do número de clientes nas lojas e o uso de máscaras, luvas e álcool em gel pelos trabalhadores e clientes. Mas o presidente da AER44, Jairo Gomes, informou que o ofício também inclui medidas bem mais amplas, como a lavagem de todas as 14 ruas da região antes da reabertura, a pintura de todos os meios-fios e a desinfecção diária da região toda madrugada.

A Associação também se responsabilizaria pela proibição do recebimento de excursões de compradores vindos de outras cidades e Estados. “Só voltaríamos a negociar isso após a primeira quinzena de maio, o que dependeria do comportamento dos números da doença no Estado”, destaca Jairo. Mas, segundo ele, sem os compradores de fora, a estimativa é de que a região receba cerca de 30% do público que visitaria as lojas normalmente. “O público local também será reduzido, já que muita gente está evitando sair de casa”, prevê.

O presidente da AER44 informa que as propostas devem ser analisadas pelo Comitê da Covid-19, formada por representantes do governo estadual e da iniciativa privada, que se reúnem hoje. Ele diz que conversou diretamente com o governador Ronaldo Caiado, na semana passada, e apresentou a situação difícil dos comerciantes da região, que projetam queda nas vendas de cerca de R$ 700 milhões em 30 dias de portas fechadas. “O governador se mostrou muito sensibilizado com a situação, se dispôs a discutir conosco e pediu que um representante do Comitê nos procurasse”, conta.

Por tudo isso, ele acredita numa chance de 80% do governo estadual permitir a reabertura do comércio na região. Jairo informa que a AER44 já possui até um plano de mídia pronto para divulgar a retomada das atividades para a população nos meios de comunicação.

Flexibilização

Empresários de vários segmentos aguardam com ansiedade o anúncio da flexibilização do decreto de isolamento pelo governo estadual. O presidente da Acieg, Rubens Fileti, disse que os empresários já estão cientes de que precisarão oferecer equipamentos de proteção para funcionários e clientes. Por isso, fizeram uma “vaquinha” e já estão produzindo 35 mil máscaras de algodão. “Mas não estamos conseguindo fazer a matéria-prima chegar a Goiânia”, alerta.

O temor é de que as empresas tenham dificuldade para comprar estes acessórios de proteção, que estão inflacionados, e haverá um grande incremento da demanda. A Acieg enviou um ofício ao secretário de Indústria e Comércio, Wilder de Morais, com uma lista de 14 segmentos da indústria, comércio e serviços que poderiam voltar a funcionar mediante algumas restrições sem oferecer risco de aglomeração de pessoas. “Mas, por enquanto, ainda não há nada decidido. Qualquer informação de reabertura ainda é especulação.”

Ontem, o governador Ronaldo Caiado criticou a pressão pelo fim do isolamento e citou o exemplo do município de Goianésia, onde o isolamento foi desrespeitado e o número de casos aumentou muito. O presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi, acredita que o governo fará uma ampla flexibilização do decreto, mas com várias regras de segurança. Acreditando nessa reabertura, a partir da próxima segunda-feira, ele informa que a entidade já está adquirindo equipamentos de proteção para ajudar micro e pequenas empresas associadas que tenham menos recursos neste momento.

“Vamos distribuir tudo no caso do anúncio da flexibilização”, avisa Marcelo. A Fecomércio defende a reabertura de todos os segmentos, desde que seguindo regras de segurança para trabalhadores e clientes. “Precisamos criar regras uniformes que sejam seguidas por todos e poder funcionar como os supermercados e farmácias”, diz.

Feiras

Equipes da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) têm visitado diversas feiras livres de hortifrutigranjeiros para repassar orientações quanto às boas práticas para a comercialização de alimentos para a população, durante a pandemia do novo coronavírus. Foram entregues cartilhas de orientação e repassadas informações sobre procedimentos a serem adotados.