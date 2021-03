Política Covid-19: Liminar mantém igrejas fechadas em Goiânia Para magistrado, permitir a realização de missas e cultos no momento de colapso do sistema de saúde, em que os leitos de UTI permanecem em ocupação máxima, não é racional

O juiz Fabiano Abel de Aragão Fernandes deferiu liminar que mantém as igrejas fechadas em Goiânia, como medida de combate à Covid-19. A decisão acatou ação civil pública do Ministério Público de Goiás, que pediu a nulidade parcial do decreto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que permitia o funcionamento dos templos religiosos com até 10% da capacidade. Para o magi...