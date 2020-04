O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), assinou portaria suspendendo as atividades presenciais da Casa até 25 de abril. A medida prorroga suspensão que venceria no domingo, data que coincide com a validade do decreto do governo estadual, mas prevê uma sessão presencial na quarta-feira.

O ato prevê a realização de sessões e reuniões de comissões virtuais. No entanto, os trabalhos presenciais agendados para quarta visam a votação de projetos de lei de interesse da Prefeitura, especialmente o que facilita a renovação de contratos temporários enquanto valer o decreto de calamidade pública.