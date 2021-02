Política Covid-19: Câmara de Goiânia fecha galerias e tribunas após mortes de familiares de vereadores Com isso, as galerias para visitantes e as tribunas destinadas aos assessores parlamentares e à imprensa ficarão fechadas por tempo indeterminado

O presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), determinou hoje a restrição da circulação no plenário da Casa a partir desta quarta-feira (17). A medida foi tomada após o agravamento da pandemia da Covid-19 na capital, a alta de ocupação de leitos e as mortes de familiares de vereadores provocadas pela contaminação com o vírus. Com isso, ...