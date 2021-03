Política Covid-19: Câmara aprova adesão de Goiânia ao consórcio de compra de vacinas Matéria foi aprovada com emenda para que a aquisição ocorra, preferencialmente, via Consórcio Nordeste

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, na manhã desta terça-feira (23), o projeto de Lei enviado pela Prefeitura, que autoriza a adesão do município ao consórcio de vacinas, com 30 votos. A matéria foi aprovada com emenda para que a aquisição ocorra, preferencialmente, via Consórcio Nordeste. O objetivo é que Goiânia possa comprar imunizantes contra a Covid-19. Junto com a ...