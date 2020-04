Política Corte no duodécimo da Câmara de Goiânia não é possibilidade, diz presidente Medida foi citada pelo secretário de Finanças, Alessandro Melo, como estratégia de economia diante da crise provocada por pandemia

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), afirma que eventual corte no duodécimo da Casa poderia gerar dificuldade para arcar com a folha de pagamento do legislativo. A possibilidade foi citada pelo secretário de Finanças de Goiânia, Alessandro Melo, em entrevista ao POPULAR ontem, quando falou sobre as decisões da prefeitura para economizar...