Política Corte de gastos em Goiás deve chegar a R$ 21,5 milhões em abril Redução do custeio atinge Executivo, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunais de Contas; Tribunal de Justiça e Defensoria fazem estudos

O corte de 20% no custeio de Poderes e órgãos autônomos deve representar uma economia de ao menos R$ 21,5 milhões neste mês, considerando Executivo, Assembleia Legislativa, Ministério Público e os tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM). A redução se dá pela queda na arrecadação do Estado, devido às medidas de combate ao novo coronavírus. As informaçõe...