Política Corrida eleitoral para a Prefeitura de Goiânia já tem 23 pré-candidatos Em meio a incertezas, postulantes intensificam ações nas redes sociais. E apesar do número de nomes cotados para a disputa, pré-campanha na capital ainda está lenta

Sem saber ainda a data das eleições, fonte de financiamento e as regras de campanha, os pré-candidatos a prefeito de Goiânia intensificaram a presença nas redes sociais e realizam reuniões virtuais para a elaboração do plano de governo, mas apontam dificuldades de planejar as movimentações. A capital tem 23 nomes cotados para a disputa, considerando aqueles que são admitid...