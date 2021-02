Política Correligionários dizem que Caiado não orientou voto

Apesar dos dois únicos deputados federais do DEM em Goiás terem decidido apoiar Arthur Lira (PP) e não Baleia Rossi (MDB) – o candidato de Rodrigo Maia (DEM) –, tanto Zacharias Calil (DEM) como José Mário Schreiner (DEM) dizem que suas posições são individuais e não refletem um posicionamento do governador Ronaldo Caiado (DEM), que preside a sigla no Estado. “É claro que ...