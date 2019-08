Política Corregedor manda Lula para ‘presídio dos famosos’ Juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci autorizou a transferência para a penitenciária II de Tremembé, onde está Alexandre Nardoni e outros presos conhecidos

O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, coordenador e corregedor dos presídios de São Paulo, autorizou nesta quarta, 7, a remoção do ex-presidente Lula para a penitenciária II de Tremembé, no Vale do Paraíba, interior paulista. Em despacho, de 14 linhas, Sorci se refere à decisão da juíza Carolina Lebbos da 12ª Vara Federal de Curitiba, que acolheu pedidos da Polícia F...