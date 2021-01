Política Corpo de Maguito deve chegar a Jataí às 23h Previsão foi informada pelo prefeito da cidade, Humberto Machado; diz que atraso se deu por problemas no avião que fez traslado São Paulo-Goiânia

O corpo do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, deve chegar a Jataí por volta das 23h. A previsão foi informada pelo prefeito da cidade, Humberto Machado (MDB), que está organizando os preparativos para o velório e o sepultamento. Maguito é natural de Jataí e será enterrado no jazigo da família no cemitério São Miguel. A previsão de chegada era para a...