Política Corpo de Benjamin Beze será sepultado em Anápolis nesta segunda-feira (2) O empresário e suplente de senador morreu na semana passada em um quarto de hotel em Cartagena, na Colômbia

O corpo do empresário Benjamin Beze Júnior, suplente do senador Jorge Kajuru (Cidadania), será velado e enterrado em Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia, nesta segunda-feira (2). O velório será realizado a partir das 9h no ginásio Newton de Faria. Já o sepultamento está marcado para 17h. Benjamin Beze, conhecido como Bezinho, foi encontrado morto na última quarta-feira (26) em um quarto de hotel em Cartagena, na Colômbia, após sofrer uma parada cardiorresp...