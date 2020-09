Política Coronel José Augusto de Oliveira será vice na chapa de Alysson Lima Militar tem 26 anos de carreira na corporação e foi uma escolha pessoal do parlamentar

O coronel da Polícia Militar, José Augusto de Oliveira, foi escolhido como candidato a vice na chapa do deputado estadual Alysson Lima (Solidariedade), na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Oliveira tem 26 anos de carreira na corporação e foi uma escolha pessoal do parlamentar. De acordo com o partido, o militar pode se filiar no ato do registro da candidat...