A Prefeitura de Goiânia decidiu seguir na íntegra as determinações do decreto 9.653 do Governo Estadual, publicado na noite de domingo. A decisão foi tomada em reunião do prefeito Iris Rezende (MDB) com seus auxiliares na tarde de hoje e deve ser divulgada ainda nesta segunda-feira (20) através de nota técnica.

Ficou decidido que, como as regras estaduais serão seguidas integralmente, o prefeito não assinará um decreto estabelecendo regras para a capital. O Paço adotará é o de "união de forças" para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e garantir a continuidade de serviços essenciais.