O Governo de Goiás confirmou que o novo decreto estadual com as normas e protocolos para a reabertura do comércio e algumas atividades será divulgado na manhã desta segunda-feira (13), às 9 horas, no Palácio das Esmeraldas. O ato contará com as presenças do Governador de Goiás Ronaldo Caiado e do Prefeito de Goiânia Iris Rezende. A reunião terá transmissão ao vivo pelo O Popular no site e nas redes sociais do jornal.

A expectativa é da reabertura de lojas, shoppings, Região da Rua 44 e, pela primeira vez, a lista das liberações incluirá restaurantes, bares, academias e eventos esportivos com portões fechados para o público. Atividades que estavam até então proibidas por conta da pandemia de coronavírus.

O Governador de Goiás e o Prefeito de Goiânia acertaram a elaboração conjunta de novo decreto, com protocolos de segurança e monitoramento.

Conforme o prefeito Iris Rezende (MDB) já havia adiantado, a Prefeitura de Goiânia seguirá o documento e as regras que constam nele e foram acertadas em conjunto.

Porém, ainda há atividades que ficarão de fora e devem demorar um pouco mais para voltar a receber público. Eventos, boates, cinemas e outros locais de maior aglomeração estão entre eles. Enquanto isso, especificamente na capital, as feiras especiais, como a Feira Hippie, devem ser incluídas na lista de espera, mas com uma previsão para abertura posterior.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SES) na tarde deste sábado (11), Goiânia registrou 31 novos casos da Covid-19 e 2 novos óbitos nas últimas 24 horas. Dessa forma, a capital tem ao todo 9.394 registros confirmados da doença e 266 mortes causadas por ela.

Nos últimos 7 dias, a capital teve 1.624 registros confirmados da doença e 67 óbitos. Assim, Goiânia teve média de 230 novos casos e de 10 mortes por dia na última semana. Se comparados com os dados do último sábado (4), os casos confirmados tiveram um aumento de 20% e as mortes de 33%.