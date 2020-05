Política Coronavírus: Goiás deve receber R$ 2,4 bilhões em recursos extras do governo federal Dinheiro diz respeito a repasses para Estados e municípios como ajuda no combate à Covid-19 ou reposição de perdas na arrecadação

Goiás deve receber, neste ano, aproximadamente R$ 2,4 bilhões em recursos extras do governo federal para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus, ou como compensação pelas perdas de arrecadação devido à crise gerada pela doença. Desse montante, R$ 1,4 bilhão vão para o Estado e R$ 1 bilhão, para os municípios.Os recursos são oriundos de uma lei (a 13.979/...