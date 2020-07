Política Coronavírus: Felisberto Tavares deixa a UTI, mas tem 50% do pulmão comprometido pela doença Vereador está isolado em um quarto e estado de saúde ainda é preocupante

O vereador Felisberto Tavares (Podemos) deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Francisco, em Goiânia, onde estava internada, e o estado de saúde dele é regular. Segundo o boletim médico divulgado por meio de sua assessoria de imprensa, o novo coronavírus (Sars-Cov-2) comprometeu 50% do funcionamento do pulmão do parlamentar. Tavares está a...