Política Coronavírus: Caiado discute endurecimento de restrições em Goiás durante reunião com prefeitos A expectativa é a de que, diante de queda no isolamento social, novas medidas sejam adotadas nesta semana

Preocupado com a queda brusca no isolamento social no Estado, o governador Ronaldo Caiado (DEM) convocou reunião de emergência com prefeitos goianos para tratar do endurecimento das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. A videoconferência acontece neste momento e a expectativa é de que o decreto estadual seja modificado nesta semana com a retomada de medida...