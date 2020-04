O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a se unir a apoiadores aglomerados em frente ao Palácio do Planalto na tarde deste sábado (18). Na ocasião, ele voltou a criticar o distanciamento social como estratégia de combate ao coronavírus. “70% vão pegar [o vírus], não tem como, não vamos nos acovardar”, chegou a dizer.

Ele ainda reforçou críticas aos integrantes do Congresso Nacional e disse que não iá nomear políticos que querem derrubá-lo. “Não vão me tirar daqui”, disse e recebeu apoio das pessoas presentes. Os apoiadores do presidente realizavam carreata que chamava as pessoas para saírem de casa.

Bolsonaro tem protagonizado embates com o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM). Farpas se intensificaram após a demissão do agora ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta na quinta-feira (16), que correlegionário de Maia.

Isolamento

O chefe do Executivo destacou mais uma vez o impacto de medidas de restrição nos empregos no País. Da rampa do Palácio do Planalto, onde esteve nesta tarde, o presidente disse ainda que uma possível abertura do comércio no Distrito Federal em 3 de maio seria "tarde". "São alguns milhões de empregos formais que foram destruídos, fora os informais", disse.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro tem se posicionado contra medidas de restrições adotadas por governadores e prefeitos. O presidente prega a realização de um isolamento vertical, voltado para grupos de risco, para garantir o reaquecimento da economia.

Bolsonaro não cumprimentou os populares fisicamente, mas recebeu um quadro de Jesus e uma bandeira com temática contra o aborto.

Pesquisa

Questionado sobre a pesquisa Datafolha que retrata que 64% dos brasileiros desaprovam a demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, Bolsonaro disse que não está preocupado com popularidade, mas sim com o País.

"Datafolha, pelo amor de Deus. Tem pesquisa melhor que essa aqui", afirmou apontando para populares que se aglomeravam para vê-lo à frente da rampa. "Não estou preocupado com popularidade não, nem pesquisa. Tô preocupado com Brasil". Em seguida, alguns apoiadores passaram buzinando em frente ao Planalto e ele voltou a se referir aos populares: "Olha a DataFolha aí."