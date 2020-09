Política Convocação de mesários é desafio para Justiça Eleitoral Pandemia dificulta contato com pessoas que vão ajudar no dia do pleito; TRE-GO, porém, afirma que até o momento não há problemas

A Justiça Eleitoral está tendo dificuldades no processo de convocação de mesários para as eleições municipais devido à pandemia de Covid-19. O juiz eleitoral da 18ª zona eleitoral Thiago Castelliano revela que o maior fator de dificuldade para o chamamento é a forma de convocação que, nesta época de pandemia, está sendo feita por meios como o WhatsApp. “Então, ou as p...