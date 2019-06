Política Conversa de secretária de Economia com deputados sobre RRF é cercada de sigilo Seguranças da Assembleia Legislativa retiraram funcionários e imprensa até do corredor que dá acesso à sala de comissões

A reunião da secretária de Economia, Cristiane Schmidt, com deputados estaduais nesta quinta-feira (27) sobre o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é cercada de sigilo. Seguranças da Assembleia Legislativa retiraram funcionários e imprensa até do corredor que dá acesso à sala das comissões, onde ocorre a conversa. O pedido partiu do presidente da comissão de Tribut...