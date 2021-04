Política Conversa de Kajuru e Bolsonaro é vista no STF como uma tentativa de constranger ministros da Corte De acordo com alguns ministros, a conversa não teria sido espontânea entre o senador e o presidente, mas sim combinada previamente, uma espécie de teatro armado

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) interpretaram a conversa divulgada na noite deste domingo (11) pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), com o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), como uma forma de tentar constranger os magistrados. No diálogo, Bolsonaro pede que a CPI da Covid também investigue governadores e prefeitos e pressione pelo impeachment de m...