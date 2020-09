Política Convenção do DEM em Goiânia será realizada dia 16 de setembro

O presidente do Diretório Municipal do DEM em Goiânia, Lívio Luciano, disse ao POPULAR que o partido definiu, ontem, a data da convenção partidária. O evento será realizado no dia 16 de setembro, às 18h, última dia do prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as convenções. O período se iniciou na segunda-feira (31).Luciano disse que ainda não conseguiram de...