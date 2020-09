Política Convenção do DEM em Goiânia fica para 16 de setembro Partido ainda vai definir a modalidade da reunião, onde serão definidos os candidatos para a Eleição 2020

O presidente do Diretório Municipal do DEM em Goiânia, Lívio Luciano, disse ao POPULAR que o partido definiu, nesta quarta-feira (2), a data da convenção partidária. O evento será realizado no dia 16 de setembro, às 18h, última data do prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as convenções. Luciano disse que ainda não conseguiram defnir se o encont...