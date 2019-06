Política Convênios cancelados afetam saneamento Funasa revogou R$ 56 mi em contratos com 29 cidades em Goiás; prefeitura de Jandaia vai à Justiça por obra de estação de tratamento de esgoto

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) cancelou R$ 56,10 milhões em convênios com municípios goianos assinados entre 2012 e 2018. A revogação faz parte de R$ 1,03 bilhão em cortes de contratos em todo o País, feitos via portaria publicada na semana passada e cuja justificava principal é a insuficiência orçamentária para execução dos objetos pactuados. No Estado, o setor...