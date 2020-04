Política Contrato Verde Amarelo sai da pauta do Senado Sem acordo para votação, MP que estimula a contratação de jovens e pessoas com mais de 55 anos corre risco de perder validade

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), retirou da pauta da sessão remota de ontem a medida provisória (MP) que cria o chamado Contrato Verde Amarelo para estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos e pessoas com mais de 55 anos. Se não for aprovada pelo Congresso até segunda-feira, a MP perderá a validade.“Não tenho dúvida de que não temos condição d...