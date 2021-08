Política Contra Planalto, Centrão tenta pôr fim ao voto impresso

A nomeação de Ciro Nogueira para comandar a Casa Civil consolidou o avanço do Centrão sobre a ala militar do Palácio do Planalto. Agora, líderes partidários querem mais espaço no governo Jair Bolsonaro (sem partido), enquanto a maioria tenta enterrar o voto impresso, uma obsessão do presidente.O Centrão é a força hegemônica entre os ministros que despacham a poucos m...