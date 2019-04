Política “Continuo muito” no governo, diz Cintra

O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou que continua no governo Jair Bolsonaro, depois de se reunir com o presidente no Palácio do Planalto. “Continuo muito”, disse Cintra, ao ser questionado se permaneceria à frente da Receita. Ele se recusou a dar detalhes da conversa com o presidente.Mais cedo, o presidente divulgou vídeo em que se mostrava surpreend...