Política “Continuará ocorrendo enquanto acharem que a pandemia não existe”, diz médico que cuidou de Maguito Pneumologista Marcelo Rabahi afirma que o que aconteceu com prefeito licenciado de Goiânia é comum em pacientes com Covid-19

O médico pneumologista Marcelo Rabahi, que acompanhou o tratamento de Maguito Vilela desde o início, diz que o que aconteceu com o prefeito licenciado de Goiânia é comum em pacientes com Covid-19 e alerta: “Infelizmente vai continuar acontecendo, se continuarmos achando que essa pandemia não existe. Estamos numa guerra e as pessoas precisam entender isso”. Maguito morreu...