Política Conta de extremista Sara 'Winter' no Twitter é suspensa As contas de Giromini no YouTube e no Instagram também foram suspensas

O Twitter suspendeu na noite desta quinta-feira (19) a conta da líder extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. Desta vez, a decisão foi da própria plataforma. Segundo mensagem que consta do endereço onde ficava seu perfil, a conta foi tirada do ar por violar as regras do Twitter. As contas de Giromini no YouTube e no Instagram também foram suspe...