Política ‘Constrangedora tentativa de exibir força e pressionar o Congresso’, diz José Murilo de Carvalho O historiador afirma que as ameaças do presidente contra a eleição de 2022 são bravatas e consistem em “clara tentativa de perturbar as eleições”

Historiador e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), José Murilo de Carvalho se dedica a analisar, entre outros temas, a política brasileira e a participação das Forças Armadas neste meio. Para Carvalho, as ameaças do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra a eleição de 2022 são bravatas e consistem em “clara tentativa de perturbar as eleições”, a exem...