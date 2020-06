Política Constituição não permite intervenção militar, diz Aras Para PGR, Forças Armadas podem ser usadas em ações pontuais em cenário de ruptura institucional; mas reforça que Constituição brasileira ‘não permite intervenção militar’

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que, no seu entendimento, as Forças Armadas podem ser usadas em ações pontuais, como garantir a lei e a ordem num eventual cenário de ruptura institucional. Em nota divulgada ontem, Aras afirma, no entanto, que as instituições estão “funcionando normalmente” no País e a Constituição brasileira “não permite intervenção mil...