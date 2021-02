Política ‘Consenso’, defende Lissauer em posse para seguir na presidência Pessebista diz que Poderes “não podem fazer oposição entre si” ao assumir segundo mandato no comando da Casa; governador também fala em ‘parceria’

Em sua posse para o segundo mandato como presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, ontem, Lissauer Vieira (PSB) ressaltou compromisso com a governabilidade no Estado e independência da Casa. No discurso, Lissauer falou também sobre construção de consensos sem radicalismo e “sempre com o espírito desarmado”. “Os poderes constituídos não podem fazer oposição entre si....