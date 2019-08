Política Conselho do MP pune promotor de Goiás que chamou Gilmar Mendes de “laxante” Foi imposta a pena de censura a Fernando Krebs, que fica registrada no histórico funcional. Em caso de nova censura, por exemplo, ele pode ser suspenso

Por 9 a 4, o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu punir o promotor de Justiça Fernando da Silva Krebs, do MP de Goiás, que em entrevista a uma rádio chamou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “laxante”. Foi imposta a pena de censura, que fica registrada no histórico funcional do promotor, tornando-se prejud...