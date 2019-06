Política Conselho do MP arquiva representação contra procuradores da Lava Jato A representação foi instaurada com base em reportagens com supostos diálogos atribuídos aos procuradores e ao ex-juiz federal Sergio Moro

O Conselho Nacional do Ministério Público arquivou, nesta quinta-feira, 27, representação para instaurar sindicância contra os procuradores da força-tarefa da Lava Jato com base em reportagens com supostos diálogos atribuídos a eles e ao ex-juiz federal Sergio Moro. Segundo a decisão do corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, "a veracida...