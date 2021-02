Política Conselho de Ética tem histórico de penas brandas e lentidão Após ficar paralisado devido à pandemia, colegiado vai analisar processo contra parlamentar bolsonarista, cuja prisão foi confirmada

Órgão que vai analisar o pedido da cassação do mandato do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), o Conselho de Ética da Câmara tem um histórico de arquivamentos, lentidão e penas brandas. Ramificação de uma instituição que tem o corporativismo como uma de suas características, o conselho segura sem qualquer movimentação, há mais de um ano, a análise do pedido de cassação do ...