Política Conselho de Ética sugere prazo de licença a Chico Rodrigues

O senador Jayme Campos (DEM-MT), presidente do Conselho de Ética do Senado, defendeu ontem que Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com dinheiro escondido na cueca, peça licença do mandato por 120 dias. Se a orientação for aceita, Rodrigues terá 30 dias a mais para se defender do que o tempo do afastamento determinado pelo ministro Luís Roberto Barroso. Na quinta-feira...