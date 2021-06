Política Conselho de Ética da Câmara aprova pedido de cassação do mandato de Flordelis Deputada poderá recorrer à CCJ

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (8) o pedido de cassação do mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ) por quebra de decoro parlamentar. Ela é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ter participado do homicídio do pastor Anderson do Carmo, seu então marido, morto a tiros em 2019. Foram 16 votos a favor da c...